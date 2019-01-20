Van'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü üyeleri ile yardım ve yataklık yapanlara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 10 telefon, 8 SIM kart ile hafıza kartı ele geçirildi.
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:29 Kaynak: AA
Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
Erdoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstifasına Açıklık Getirdi
Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı
Selçuk Bayraktar, Teknofest 2019'da 2 Milyon Lira Ödül Verileceğini Duyurdu