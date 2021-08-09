Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbarat üzerine terör örgütü PKK'nın propagandası yapan kişilere yönelik Gevaş ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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