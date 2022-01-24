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Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

24.01.2022 09:15
Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütü mensubu 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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