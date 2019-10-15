Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

2 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, saat 06.00 sıralarında önceden belirlenen iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık
YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti YPG/PKK, TSK envanterindeki benzer silahlarla sivilleri vuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]