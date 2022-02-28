Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

28.02.2022 09:26
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalandı.

Van'da FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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