Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

14.03.2022 08:59
Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

VAN'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli ile 8 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Emniyette 14 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.


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Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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