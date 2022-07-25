Van'da terör operasyonu - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu

25.07.2022 08:56
Van'da terör operasyonu

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu - Son Dakika

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