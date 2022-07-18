Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

18.07.2022 08:51
Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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