Van'da Terör Operasyonu: 20 Gözaltı
28 dakika önce
VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van
İl Jandarma
Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı 20 ayrı adresin basıldığı operasyonda terrö örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 cep telefonu, 8 SİM kart, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 267 ankesörlü telefon kartı, 2 gamalı hac logolu örgütü simgeleyen bez ve 3 örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: DHA
İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi
Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor