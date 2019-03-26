Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 26 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 26 Gözaltı

1 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 26 Gözaltı, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 11'i ise tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Polis, Van, Güncel
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