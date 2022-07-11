Van'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN