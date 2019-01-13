Van'da Terör Operasyonu: 3 Tutuklama
1 saat önce
VAN'da, polis ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve kırsaldan dönen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
VAN'da, polis ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve kırsaldan dönen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve kırsaldan dönen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbes bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:45 Kaynak: DHA
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