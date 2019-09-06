Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama
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Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama

1 saat önce

VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığında PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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