Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama

VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı

HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu