Van'da terör operasyonu: 3 tutuklama
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VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığında PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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