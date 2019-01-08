Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

7 dakika önce

VAN'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
VAN'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken ev, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

PKK, Van, Güncel
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