Van'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı
7 dakika önce
VAN'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
VAN'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken ev, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Son Dakika! İşverenlerin Çalışanlar İçin Ödediği İşsizlik Sigortası Payı Yüzde 1'e İndirildi
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi