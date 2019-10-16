Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu 4 tutuklama

Van'da terör operasyonu 4 tutuklama

2 saat önce

Van'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı.

Van'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı. 4 işbirlikçi tutuklanırken, suça sürüklenen 2 çocuk ise ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKKKCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Takip sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki songularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 4 işbirlikçinin tutuklanmasına karar verilirken, suça sürüklenen 2 çocuk ise adli kontrol şartı uygulanarak ailelerine teslim edildi.

Van'da terör operasyonu 4 tutuklama

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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