Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
53 dakika önce
Van'da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
'da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Haziran'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 3 kişi olmak üzere toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor
Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü
NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif