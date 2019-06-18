Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
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Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı

53 dakika önce

Van'da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]
Van'da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Haziran'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 3 kişi olmak üzere toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
PKK, Van, Güncel
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