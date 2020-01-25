Van'da terör operasyonu 6 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonu 6 gözaltı

6 saat önce

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltıVAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

VAN'da polisin PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24 Ocak 2020 günü müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilişkili suçlardan Ceza İnfaz Kurumlarına giren şahıslar ve ailelerinin örgütsel bağlılıklarını koparmamak amacıyla örgüt adına çalışmalar yürüten TUHAY-DER yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

Van'da terör operasyonu 6 gözaltı

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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