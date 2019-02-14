Van'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
8 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van
'ın Çaldıran
ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat
günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:29 Kaynak: İHA
AB, Suudi Arabistan'ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Ekledi
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti