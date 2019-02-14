Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

8 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:29 Kaynak: İHA

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