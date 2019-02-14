Van'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van
'ın Çaldıran
ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat
günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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