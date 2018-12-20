Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

2 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Van'da Terör Operasyonu, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bilgi Mahallesi Üçüzler mezrası kırsalında, "Şehit Jandarma Er Bülent Yalçınkaya" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, araziye gömülü 2 kilogram plastik patlayıcı, 200 gram barut, 195 fişek, 3 telsiz, 6 şarjör kılıfı, 3 telsiz bağlantılı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı patlayıcı düzeneği, akımölçer, kablo, tüp, fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:00 Kaynak: AA

Çatak, Van, Güncel
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