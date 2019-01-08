Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

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Van'da düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahı ve üst aramalarında örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Van, Güncel
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