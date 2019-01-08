Van'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'da düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Van
'da düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi
ve özel harekat ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgahı ve üst aramalarında örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:45 Kaynak: AA
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