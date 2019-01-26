Van'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 24 Ocak'ta "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Erciş ilçesindeki 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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