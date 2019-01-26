Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 24 Ocak'ta "silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Erciş ilçesindeki 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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