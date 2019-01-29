Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda, bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Van'da Terör Operasyonu, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda, bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Körüklü Mahallesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağaradaki aramada patlayıcı düzeneği, 3 fünye, 15 metre kablo, ayakkabı, güç kaynağı, 16 pil, şemsiye teli, alüminyum folyo, çok miktarda muhtelif tıbbi malzeme ve son kullanma tarihi geçmemiş yiyecek ele geçirildi.

Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:03 Kaynak: AA

Çatak, Van, Güncel
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