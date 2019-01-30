Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:32 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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