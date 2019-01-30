Van'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:32 Kaynak: AA
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