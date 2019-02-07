Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

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Van'ın Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçenin Esenyamaç Mahallesi'nde, duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler ve istihbari çalışmalar doğrultusunda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullanmak üzere mağara, sığınak ve barınak alanlarının olduğu bilgisinin elde edildiği aktarıldı.

Jandarma ekiplerinin söz konusu bölgede operasyon düzenlediği belirtilen açıklamada, AK-47 kalaşnikof silah, 4 şarjör ve mühimmat, 3 uyku tulumu, met, çadır ile örgütle ilgili önemli bilgilerin yer aldığı çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümanın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:40 Kaynak: AA

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