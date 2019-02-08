Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlarını işledikleri ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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