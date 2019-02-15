Van'da Terör Operasyonu
2 saat önce
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Van
'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan
'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlananlara yönelik eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:08 Kaynak: AA
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