Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız silah ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden L.S. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Erciş, Van, Güncel
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