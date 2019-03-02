Van'da Terör Operasyonu
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Van
'ın Erciş
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle bazı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ruhsatsız silah ve dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden L.S. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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