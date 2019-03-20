Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı.

Van'da Terör Operasyonu, System.String[]
Van'da düzenlenen terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ve KCK çatısı altındaki DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen, hakkında kuvvetli şüphe bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ikametgahı, iş yeri ve üst aramalarında örgütsel doküman ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:23:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]