Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu

Van'da Terör Operasyonu

46 dakika önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçisi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:55 Kaynak: AA

Çatak, Van, Güncel
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