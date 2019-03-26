Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın iş birlikçisi olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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