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Van'da terör operasyonu

55 dakika önce

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürütüp, örgüte eleman sağladıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.

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Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürütüp, örgüte eleman sağladıkları iddia edilen 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve terör örgütüne eleman temin ettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:49 Kaynak: AA
PKK, Van, Güncel
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