Van'da terör operasyonu

Van
'ın Başkale
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik 20 Haziran'da "Şehit Güvenlik Korucusu
Halil Gezgin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda araziye gömülü 3 sırt çantası,
2 telsiz,
3 yelek,
7 battaniye,
4 güneş paneli,
2 tüp,
12 jelikan bidon,
mat,
ocak,
200 kilogram küp şeker,
120 kilogram kuru fasulye,
49 kilogram tuz,
10 kilogram tahin-pekmez, kıyafet,
2 uyku tulumu,
47 kilogram çay,
6 kilogram helva,
5 kilogram zeytin,
60 litre ayçicek yağı,
60 litre silah yağı,
7 çakmak gazı,
4 kilogram ikramlık şeker, ayakkabı, 11 karton sigara,
çamaşır ipi,
20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçel, 17 kilogram peynir,
toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot,
çanta ve kadın montu ele geçirildi.