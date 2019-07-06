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Van'da terör operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el dürbünü, gece görüş dürbünü, amonyum nitrat ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el dürbünü, gece görüş dürbünü, amonyum nitrat ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" adın verilen operasyonda, araziye gömülü AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, bin 150 BKC makinalı tüfeği fişeği, el dürbünü, gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:12 Kaynak: AA
PKK, Van, Güncel
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