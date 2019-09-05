Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Van'da terör operasyonu

4 saat önce

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Nenehatun kırsalında PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme deposu olarak kullandığı alanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Şehit Uzm. J. IV. Kad. Çvş. Emrah Ceylan " operasyonunda, toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 1,5 metre kablo imha edildi.


Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor
Kayyumları protesto etmek için, bombalı saldırıya hazırlanan 7 terörist yakalandı Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Ak Parti ilçe başkanını kaçıran PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 19:02:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]