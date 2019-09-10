Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Van'da terör operasyonu

15 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespiti, milis ve iş birlikçilerin yakalanması amacıyla 8 Eylül'de operasyon başlatıldı.

İlçenin Anaköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Emin Çağirci operasyonunda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 10'u büyük 14 tüp, pil, set üstü ocak, 2 parka, 10 battaniye, 10 yastık, 2 pantolon, 20 metre elektrik kablosu, 5 ampul, iç çamaşırı, elektrik bandı, 6 kumanda pili, tıraş bıçağı, 8 ilaç, 2 kitap, defter, 3 ısıtıcı ampul, 2 lüks gömleği, 3 sabun, diş macunu, 5 kilo nohut, 5 kilo un, 10 kilo zeytin, çay, şeker, peynir, 10 tabak, 4 tencere, 10 kaşık, un eleği, tıraş fırçası, 3 çakmak, gazlı ekmek pişirme sacı, kıyafet, çaydanlık, 8 hazır çorba, 2 sırt çantası ve 4 çay bardağı ele geçirildi.

Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van beşik gibi sallanıyor! Art arda 4 deprem oldu
Diyarbakır'da barış bildirisine imza atan 3 akademisyen beraat etti Van'da bir deprem daha MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]