Van'da terör operasyonu

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespiti, milis ve iş birlikçilerin yakalanması amacıyla 8 Eylül'de operasyon başlatıldı.

İlçenin Anaköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Emin Çağirci operasyonunda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 10'u büyük 14 tüp, pil, set üstü ocak, 2 parka, 10 battaniye, 10 yastık, 2 pantolon, 20 metre elektrik kablosu, 5 ampul, iç çamaşırı, elektrik bandı, 6 kumanda pili, tıraş bıçağı, 8 ilaç, 2 kitap, defter, 3 ısıtıcı ampul, 2 lüks gömleği, 3 sabun, diş macunu, 5 kilo nohut, 5 kilo un, 10 kilo zeytin, çay, şeker, peynir, 10 tabak, 4 tencere, 10 kaşık, un eleği, tıraş fırçası, 3 çakmak, gazlı ekmek pişirme sacı, kıyafet, çaydanlık, 8 hazır çorba, 2 sırt çantası ve 4 çay bardağı ele geçirildi.

Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.