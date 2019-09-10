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Van'da terör operasyonu

24 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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