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Van'da terör operasyonu

55 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir PKK'lı teröristin ölü, birinin de sağ ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir PKK'lı teröristin ölü, birinin de sağ ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında PKK'lı 2 teröristin bulunduğu duyumunun alınması üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerden biri ölü, diğeri silah ve teçhizatıyla sağ olarak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak bulundu.

Sığınaklarda, 4 el bombası, 10 M16 şarjörü, kamuflajlı tulum, not defteri, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kıyafet, küçük tüp, askeri yağmurluk, 3 battaniye, 2 kütüklük, 2 baston, çay, 3 kilo peynir, sucuk, 2 kürek, kazma, diş macunu, diş fırçası ve çaydanlık ele geçirildi.

Sığınaklar imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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