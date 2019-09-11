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Van'da terör operasyonu

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak-barınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak-barınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, 11 Eylül 2019 tarihinde, Gürpınar ilçesi, Yalınca Mahallesi-Tüzek mezrası ve Cepken Mahallesi Yaya mezrası kırsalında 'Kıran-Şehit GK Talat Şeylan 2019-177 operasyonu başlatıldı. Yapılan operasyon neticesinde 3 adet doğal sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda yapılan aramada bir miktar mühimmat, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi" denildi. - VAN

Gürpınar, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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