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Van'da terör operasyonu

57 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Yalınca Mahallesi Tüzek mezrası ve Cepken Mahallesi Yaya mezrası kırsalında düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Talat Şeylan Operasyonu"nda 3 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada mühimmat, örgütsel doküman ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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