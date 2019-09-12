Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 el bombası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Görentaş Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan operasyonu"nda araziye gömülü 4 el bombası bulundu. El bombaları imha edildi.