Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Van'da terör operasyonu

10 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Yanal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren operasyonu"nda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen mühimmat ile yaşam malzemeleri, imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş
9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir PKK'lı teröristlerin katlettiği köylülerden geriye 13 yetim kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]