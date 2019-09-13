Van'da terör operasyonu
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Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:08 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.
İlçenin Yanal Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren operasyonu"nda mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.
Ele geçirilen mühimmat ile yaşam malzemeleri, imha edildi.
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