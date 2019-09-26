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Van'da terör operasyonu

6 dakika önce

Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi kırsal alanında Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan operasyonlarının başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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