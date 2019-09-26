Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da terör operasyonu

1 saat önce

Van'da terör operasyonuVAN - Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

VAN - Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Yüksek Mahallesi ve Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi kırsal alanında Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban ve Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan operasyonlarının başlatıldığı belirtildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi.

Van'da terör operasyonu

Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 11:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]