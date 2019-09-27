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Van'da terör operasyonu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.


Esenyamaç Mahallesindeki Derov ve Nenehatun mezralarında gerçekleştirilen "Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" operasyonunda teröristlerin kullandığı sığınak bulundu.


Sığınak ve içerisinde ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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