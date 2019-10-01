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Van'da terör operasyonu

50 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve malzeme depolarının tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

İlçenin Ortayol Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Uzman 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan" operasyonunda 4 uzun namlulu silah, silaha ait mermi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silah ve malzemeler imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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