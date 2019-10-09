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Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

5 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi Küçük Erek Dağı Cehennem Deresi kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca dere yatağına malzeme gömüldüğü duyumunun alındığı belirtildi. Bunun üzerine 8 Ekim 2019 günü icra edilen KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Behçet Dalga Operasyonu kapsamında 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet güneş paneli ve PKK/KCK terör örgütüne ait bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. - VAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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