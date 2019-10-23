Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla İpekyolu ilçesinin Bakraçlı Mahallesi Erekdağı kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit GK Mustafa Geyik" adı verilen operasyonda ele geçirilen iki silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Örgütün sözde Türkiye imamının kızı yakalandı Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]