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Van'da terör operasyonu

29 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombası ve mühimmat bulundu.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, el bombası ve mühimmat bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Gürpınar ilçesine bağlı Topsakal Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.


"Kıran-Şehit GK Cemil Çoban" adı verilen operasyonda, 2 piyade tüfeği ve tüfeklere ait 10 şarjör, 4 el bombası ile mühimmat ele geçirildi.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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