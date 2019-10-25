Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

36 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Van'da terör operasyonu, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Kıran Operasyonu"nda bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü, terör örgütü PKK'ya temin edenlerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Edremit ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği ve 1 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Evde yapılan aramada, jeneratörün çalıştırılmasında kullanılan 138 litre kaçak benzin, cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve 6 CD ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten tanıştığı kadınla boş araziye giden şahıs, 3 kişiden dayak yeyip zorla senet imzaladı
Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesi bulundu Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı, PKK'lı teröristleri evinde ağırlamış ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]