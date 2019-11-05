Van'da terör operasyonu
7 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:12 Kaynak: AA
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Övüncük Mahallesi kırsalında "Kıran-Şehit Güvenlik Korusu Faruk Çelik 2019-229" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, antipersonel roketatar mühimmatı, 60 fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı Sancaktepe belediye başkanı döğücü, londra'da uğradığı saldırıyı anlattı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var